FHI oppfordrer til å tenke på smittevern under Halloween-feiringen

NTB Innenriks

I en artikkel med råd foreslår FHI skattejakt, rebusløp og lignende med de samme faste gruppene som man vanligvis er sammen med, i stedet for den tradisjonelle godterirunden i nabolaget.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Hun peker videre på at det som på alle andre arrangementer og sammenkomster for tiden, er viktig at ingen syke personer deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis.

Det er også viktig å følge gjeldende råd om antallet personer som kan være samlet der man bor, holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele sminke med andre enn dem som man bor sammen med.

Skal man likevel gjennomføre knask eller knep-runde, er dette FHIs anbefaling:

– Både de som ringer på og de som åpner opp, må være friske.

– Man bør holde avstand til andre grupper dersom det skulle oppstå kø utenfor hus.

– Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje eller pølseklype.

– Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket hendene.

– Ikke del godteri.

– Ha gjerne en voksen med på runden.

