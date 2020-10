Enighet i meklingen i kjøttindustrien

NTB Innenriks

Meklingen startet hos Riksmekleren mandag 5. oktober, og det var fare for streik i 16 bedrifter med nærmere 1.400 arbeidstakere. Men natt til onsdag ble det oppnådd enighet.

– Etter en vanskelig mekling er vi fornøyd med å ha kommet til enighet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

Partene har blant annet blitt enige om et generelt tillegg på kroner 0,50 til alle med virkning fra 1. mai og at minstelønnssatsen økes med kroner 5,60 (inkludert det generelle tillegget) til 189,30 per time fra samme dato.

– Et vanskelig punkt i meklingen har vært knyttet til spørsmål om arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten. Her har vi oppnådd forbedringer som vi er fornøyd med, sier forhandlingsleder for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Stein Hagala, i en kommentar til resultatet.

Oppgjøret er ellers i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Et enstemmig forhandlingsutvalg fra NNN anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning til medlemmene med svarfrist 13. november.

(©NTB)