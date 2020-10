Bygging av nytt regjeringskvartal kan starte i 2021

NTB Innenriks

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å starte byggetrinn 1, som omfatter to nybygg (A og D) og rehabilitering av Høyblokka og Møllergata 19, samt kjeller under kvartalet.

Det er til sammen tre byggetrinn og en ekstern kvalitetssikring anslår at den forventede kostnaden for hele prosjektet blir 24,1 milliarder kroner. Men de to andre byggetrinnene er ikke kostnadsberegnet ennå. Regjeringen vet altså ikke hvor mye hele byggeprosjektet vil koste.

– Dyrt og komplisert

– Regjeringen ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Det er ikke til å legge skjul på at dette er et stort, dyrt og komplisert prosjekt blant annet på grunn av krav til sikkerhet og vanskelige grunnforhold, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Planen er at departementene kan flytte inn i første byggetrinn i andre del av 2025 og første del av 2026.

Byggetrinn 1 omfatter også sikring av området, kjøp av eiendommer og erstatning til grunneiere som blir berørt av at området blir sikret. Også disse kostnadene er tatt med i rammen på 20,5 milliarder kroner.

Byggetrinn 2 og 3 har ikke fått noen kostnadsramme ennå. I trinn 2 skal nybygg C bygges og Møllergata 13, 13 B og 16 rehabiliteres. Trinn 3 omfatter nybygg E og B og rehabilitering av G-blokka og en park over ringvei 1.

Hele det nye regjeringskvartalet skal etter planen være ferdig i 2029.

Tapte Y-blokka

Høyblokka med Statsministerens kontor flere andre bygg ble ødelagt i terrorangrepet 22. juli 2011.

Mange ønsket at Y-blokka med verket Fiskerne av Pablo Picasso og Carl Nesjar måtte bevares. Men klager til fylkesmannen og domstolene førte ikke fram. I sommer ble verket, som prydet fasaden på blokka, skåret av og flyttet til lager. Både dette og et annet verk, Måken, skal bli en del av den nye A-blokka.

Regjeringen har stått fast på at Y-blokka, som ligger delvis over ringveien, måtte rives av hensyn til sikkerheten i kvartalet.

