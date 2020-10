NTB Innenriks

Politiet fikk beskjed om slagsmålet like før klokka 23 tirsdag kveld, og dro til stedet med flere patruljer.

På Twitter opplyser Sørvest politidistrikt at over 15 personer skal ha vært involvert og at det skal ha blitt truet med både kniv, knuste flasker og pepperspray.

Politiet foretar avhør av flere vitner på stedet og oppretter sak på forholdet. Det er ikke foretatt noen pågripelser foreløpig.

