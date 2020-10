Listhaug: – Uaktuelt å ta imot 3.000 kvoteflyktninger

NTB Innenriks

«Listhaug med ultimatum», meldte TV 2 tirsdag kveld. Ifølge kanalen truer Frp-nestlederen med budsjettkrise hvis ikke regjeringspartiene går med på å kutte antall kvoteflyktninger til under 3.000.

– Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss, sier Listhaug til TV 2.

Men bare minutter etter at NTB har videreformidlet nyheten, ringer Listhaug opp for å forklare at ordene «ultimatum» og «budsjettkrise» aldri ble brukt i intervjuet.

– Det er dratt ut av alle proporsjoner, sier Listhaug til NTB.

– Vi begynner ikke budsjettforhandlingene med et ultimatum.

Ifølge Listhaug går Frp inn i forhandlingene med flere hovedkrav. Kutt i antall kvoteflyktninger er ett. Bistandskutt et annet. Samtidig vil Frp ha bompengebelastningen ned, veibevilgningene opp, mer penger til pensjonister og syke og avgiftskutt for å bekjempe grensehandel.

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har fra før varslet at nivået på 3.000 kvoteflyktninger vil bli videreført i budsjettforslaget for 2021.

Budsjettforslaget legges fram onsdag formiddag klokka 10.

