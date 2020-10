70 millioner til å utvikle moderne undervisningsmetoder

NTB Innenriks

Den store interessen for å søke om midler førte til at Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning økte rammen for tildeling fra 50 til 70 millioner kroner.

14 prosjekter er derfor gitt inntil 5 millioner kroner i støtte for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

– Koronautbruddet førte til at universiteter og høyskoler måtte legge om til digital undervisning og vurdering mer eller mindre over natta. Ansatte har lagt ned et imponerende arbeid for å få dette til. Prosjektene som er tildelt penger, får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Pengene fordeles mellom seks prosjekter ved Universitetet i Bergen, to ved Universitetet i Oslo og to ved NTNU i Trondheim. UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, NMBU i Ås og Vitenskapelig Høyskole i Oslo får alle støtte til ett prosjekt hver.

– Dette er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

