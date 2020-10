Petroleumstilsynet fant flere avvik før brannen på Melkøya

NTB Innenriks

Equinor opplyser at Petroleumstilsynet i uken før hendelsen gjennomførte et elektro- og storulykketilsyn på anlegget. Her observerte tilsynet flere tiltak og avvik som ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017.

Denne informasjonen fikk Equinor 24. september, fire dager før brannen som blir beskrevet som «den mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie» av Petroleumstilsynet.

– Equinor ser alvorlig på tilbakemeldingene. Vi undersøker grunnlaget for funnene med sikte på å gjennomføre tiltak som utestår i påvente av den endelige tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet. Equinor vil også evaluere om funnene er enkeltstående eller skyldes mangelfulle rutiner/systemer, sier konserndirektør Irene Rummelhoff.

Årsaken til brannen er enda ikke kjent, men den startet i en turbin på produksjonsanlegg på ettermiddagen 28. september, og ble slukket sent samme kveld.

Anlegget på Melkøya er foreløpig steng etter brannulykken, og Equinor skriver i en pressemelding at de vil komme tilbake med oppdatert informasjon om oppstart av Hammerfest LNG på et senere tidspunkt.

