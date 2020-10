NTB Innenriks

Overfor VG bekrefter pressekontakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet at det oppsto en feil sent torsdag kveld. Dette skjedde under arbeid på en server i tidsrommet mellom klokken 22.01 og 23.11.

– Feilen gjorde at en del av brukerne som logget på en offentlig tjeneste i dette tidsrommet kan ha blitt logget inn som en annen person, opplyser pressekontakten.

Feilen er rettet, og direktoratet arbeider med å få oversikt over hvilke offentlige virksomheter som er berørt.

