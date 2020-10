Kommuneleger advarer mot Oslo-tur i høstferien

NTB Innenriks

Kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund kommune fraråder blant annet rene handleturer, samt fotball- og konsertreiser til hovedstaden i høstferien.

– Det er lite smitte i Haugesund nå og vi ser på det som et gult område. Jeg er mer redd for at folk skal komme hit med smitte enn at de blir smittet her, sier han til Haugesunds Avis.

NRK har snakket med flere kommuneoverleger i Rogaland som også er skeptiske til unødvendige Oslo-turer. Kommuneoverlege i Stavanger Runar Johannessen er blant dem.

– Det aller viktigste er å holde god avstand til folk du ikke bor med, og ikke gå blant folk hvis du er syk. Å dra til Oslo for å feste på byen nå, er ikke å anbefale, sier han til kanalen.

Det finnes ikke et nasjonalt reiseråd, men også assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, ber folk ta hensyn til smittesituasjonen.

(©NTB)