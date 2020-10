Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet – går ut av Aps stortingsgruppe

NTB Innenriks

Det skriver han selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler varslet i juli at han ikke ville stille til gjenvalg på Stortinget for Oslo Arbeiderparti, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Han skrev da at han ikke ville være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner.

Nå takker han ja til å toppe stortingslista til Senterpartiet.

– Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men Sp har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt, skriver Bøhler.

Ut av stortingsgruppa

68-åringen forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet. Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sykehus og en behandlingsreform i russektoren.

Oslo Senterparti har sendt ut en melding til sine medlemmer der de skriver at de vil invitere Bøhler på medlemsmøte allerede i løpet av oktober.

Bøhler blir heller ikke å finne i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fram til valget i september.

– Han går ut av Aps gruppe, bekrefter kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Reaksjoner fra Arbeiderpartiet

Leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti skriver følgende i en SMS til NTB:

– Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg selv. Oslo er en by i vekst og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelige sosialdemokratisk politikk

Siri Gåsemyr Staalesen, som har sittet på Oslo-benken for Arbeiderpartiet sammen med Jan Bøhler siden 2017, skriver til VG at hun er svært skuffet:

– Ingen har fått så mange muligheter i Oslo Ap som han, skriver hun.

Staalesen sier mange har ventet på at Bøhler skulle utdype anklagene om intriger mot ham i fylkespartiet.

– Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler. Sosialdemokratiet har alltid handlet om å sette fellesskapet først. Det kommer vi til å fortsette med å gjøre uten Jan Bøhler, avslutter stortingsrepresentanten.

Også Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, reagerer sterkt på Bøhlers avgjørelse.

– En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av Ap. I tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo Ap for seg selv, skriver Halse på Twitter.