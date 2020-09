Norske kinoer jubler over lettelser i koronatiltak

NTB Innenriks

Til Kampanje sier kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen i Odeon Kino at de nye reglene er gode nyheter.

– Det hjelper spesielt for de små salene. Der kan vi nå omtrent selge inntil halvparten, men med ett ledig sete mellom kan vi selge 60 prosent av setene i salen, sier han.

Også Key Account Manager i Capa Kinoreklame, Christel Schulz, er fornøyd. Hun peker på at dette er bra for både kinoene, filmbransjen og for dem som selger kinoreklame.

– Vi selger jo seere, så antall solgte billetter påvirker hva vi kan omsette for til enhver tid, sier Schulz.

(©NTB)