Norges Taxiforbund ber om at taxisjåfører blir prioritert i vaksinekøen

NTB Innenriks

Forbundet vil også at yrkesgruppen skal prioriteres når det kommer en koronavaksine.

I brevet peker direktør Hanne Skåle Thowsen på at taxisjåførene er i hyppig kontakt med publikum, og at de har et særlig ansvar for å gi tilbud til alle, særlig dem som ikke kan ta annen ordinær transport og passasjerer i risikogrupper.

– Norges Taxiforbund anmoder derfor om at denne yrkesgruppen blir prioritert når vaksinene skal fordeles. Etter vår oppfatning vil dette være samfunnsnyttig og gi god effekt av vaksinene fordi man kan begrense smittespredning, sier Thowsen i en pressemelding.

(©NTB)