Høie får svar etter kommune-utspill

Høie uttalte seg til VG om kommuneøkonomi mandag. Han lovet at starten skal dekke kommunenes koronarelaterte utgifter. Samtidig sa han følgende:

– Det er fristende for en ordfører som er nødt til å kutte, fordi en selv har lagt opp til et budsjett som ikke går i hop, å skylde kuttene på covid-19-utgiftene og si at en ikke har fått nok kompensasjon. Det har vi sett tendenser til.

Det reagerer leder Bjørn Arild Gram i KS, kommunesektorens organisasjon, på.

– Uttalelsene vitner om dårlig innsikt i den kommunale hverdagen, sier Gram til VG.

– Vi har tall på at kommuneøkonomien de siste årene har blitt merkbart svakere. Kommunene hadde problemer med å få årets budsjett til å gå opp, og så kom koronapandemien i tillegg, fortsetter Gram.

