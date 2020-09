Frp: Opphevingen av skjenkestoppen er en seier for fornuften

NTB Innenriks

– Dette er en seier for fornuften. Når hovedutfordringen med smittespredning siden sommeren i all hovedsak har foregått på hjemmefester, så har Frp hele tiden påpekt at det har vært meningsløst med en kollektiv avstraffing av utelivsbransjen, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Hun mener at skjenkestoppen beviselig har ført til økt hjemmefesting og ikke til å redusere smittespredningen, og at tiltaket har kostet utelivsbransjen millioner av kroner.

– Dette burde vært ryddet opp i tidligere, sier Bruun-Gundersen.

