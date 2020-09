NTB Innenriks

Det opplyser pressesjef Geir Boye Lindhjem ved Ahus til VG, som skriver at totalt 66 Ahus-ansatte nå er i karantene.

– Dessverre er rundt 40 ansatte og et fåtall pasienter satt i karantene. Pasienten ble innlagt for noe over en uke siden, og kom fra et sykehjem i Oslo. Pasienten testet negativ ved innkomst, sier Boye Lindhjem.

Sykehjemmet pasienten kom fra og bydelsoverlegen er varslet ettersom sykehuset ikke vet om pasienten ble smittet før eller etter ankomst til Ahus.

