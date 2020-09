Uvisst hvor lenge anlegget på Melkøya vil være nedstengt etter brann

NTB Innenriks

Meldingen om brannen kom rett etter klokka 15.30 mandag. Klokken 23.30 ble den bekreftet slukket.

Equinor vil nå jobbe med å få oversikt over skadeomfanget samt hendelsesforløp og årsakene til brannen. Anlegget ble stengt ned i henhold til beredskapsplanen.

– Brannen ble slukket i går kveld, og vi jobber for å skaffe oss oversikt over skadeomfanget. Det er fortsatt for tidlig å konkludere på hvilke skader som er på anlegget, og hvor lenge produksjonen vil være stengt ned, sier kommunikasjonsrådgiver Eskil Eriksen i Equinor til NTB.

Det er også for tidlig å kunne si hva som var årsak til brannen.

– Dette var en alvorlig hendelse, og vi skal granske hendelsen for å få klarhet i hendelsesforløpet og årsakssammenhengene. Dette er et arbeid som kommer til å ta tid, og vi er ikke klare for å konkludere på årsaken til hendelsen enda, sier Eriksen.

To slepebåter og en supplybåt bidro med slukking fra sjøsiden, mens spesialtrent innsatspersonell fra Equinor bisto nødetatene.

Omtrent samtidig med meldingen om brannen gikk strømmen i Hammerfest sentrum, men det er ikke kjent om de to hendelsene hadde noen sammenheng.

