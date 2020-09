Politiet i Sarpsborg vil ha rettspsykiatrisk vurdering av drapssiktet

NTB Innenriks

Den 38 år gamle mannen er varetektsfengslet i fire uker, men nekter straffskyld.

– Mannen er fremdeles til behandling i helsevesenet, og politiet ivaretar varetektsfengslingen ved vakthold, opplyser politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet ønsker også at den siktede skal vurderes av rettspsykiatere.

– I alle straffesaker er spørsmålet om siktedes tilregnelighet viktig, og dette gjør seg særlig gjeldende i alvorlige straffesaker. Vi kommer derfor til å be om en sakkyndig rettspsykiatrisk vurdering av siktede, og denne prosessen vil bli igangsatt mot slutten av uken, sier Svarholt videre.

Politiet opplyser at de har dannet seg et klart bilde av både når og hvordan drapet har skjedd, men av hensyn til etterforskningen vil de ikke gå ut med flere detaljer. 38-åringen skulle avhøres mandag, men dette måtte utsettes på grunn av hans helsetilstand. Det er usikkert når et avhør kan foretas.

Den drepte 54-åringen ble funnet død onsdag og har etter alt å dømme ligget i leiligheten i flere dager. Politiet venter å få en obduksjonsrapport i løpet av denne uken.

