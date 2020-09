Oslo-politiet: – Vil ikke straffe folk som ikke bruker munnbind

NTB Innenriks

Jurister ved Oslo politidistrikt var tirsdag travelt opptatt med å vurdere hva den siste koronainnstrammingen i Oslo innebærer.

– Vi har en god dialog med kommunen. Vår jurister ser nå på hvordan vi skal gripe dette an, sier pressevakt hos Oslo-politiet Eirik Wilmann til NTB.

Hvilken lovhjemmel som kan brukes for en eventuell bøtelegging, og hvor store bøtene i så fall bør være, er blant tingene som vurderes.

Ikke kapasitet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kunngjorde mandag at Oslo kommune innfører i alt fire nye tiltak, blant disse et påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre passasjerer. Tiltakene varer i første omgang i to uker.

Ifølge Johansen skal politiet «bruke noe ressurser» på å håndheve munnbindpåbudet.

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt avviser imidlertid at politiet kommer til å gå inn på trikkene for å sjekke at folk har munnbindet på plass.

– Det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på det, sier Iversen til NTB tirsdag formiddag.

– Vi kommer ikke til å straffe folk som ikke bruker munnbind, slår han fast.

Blir ikke nektet

Ruter sier selv at de ikke kan nekte å frakte passasjerer som ikke bruker munnbind på buss, trikk eller T-bane.

– Vi kan ikke nekte folk plass, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til Dagsavisen.

De har heller ikke andre sanksjonsmuligheter, påpeker hun. Med en pågående vekterstreik kan ikke Ruter sette inn vektere for å passe på at folk overholder påbudet.

Det er ennå uklart hva straffen vil være for å bryte påbudet. Helsebyråd Robert Steen (Ap) tror det vil være straff nok hvis politiet ber deg gå av trikken eller T-banen.

– Jeg antar at det er kjipt nok om du sitter på en trikk uten munnbind og så kommer politiet og tar deg ut. Det er ikke noe hyggelig. Bare den sosiale opplevelsen vil være en straff som er kraftfull nok til at du neste gang tar på deg munnbindet, sa Steen mandag.

