Oslo Børs bekreftet handelspausen i en børsmelding like før 11-tiden tirsdag formiddag.

Rundt 13 opplyste Oslo Børs at de gjenåpner handelen igjen.

Aksjen ble satt på pause etter at den steg nesten 200 prosent fra start og omsatt for rundt 5,6 kroner, ifølge DN, som skriver at det tirsdag er siste dag å sikre seg SAS-aksjer dersom man skal ha tegningsrettigheter i den forestående emisjonen i selskapet.

