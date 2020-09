FHI anbefaler at nye regioner i Sverige og Finland blir farget røde

NTB Innenriks

Blekinge og Södermanland har de siste to ukene hatt henholdsvis 57,7 og 20,8 bekreftede koronatilfeller per 100.000 innbyggere, skriver Folkehelseinstituttet tirsdag kveld.

Helsingfors og Nyland har hatt 34,5 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Samtidig anbefaler FHI å fjerne innreisekarantene for den finske regionen Päijät-Häme, etter nedgang i smitten her den siste tiden. Antall nye tilfeller de siste to ukene er beregnet til 13,3 per 100.000 innbyggere.

Dersom regjeringen følger rådene vil endringene tre i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 3. oktober.

(©NTB)