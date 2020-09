Aktor vil ha 13 års fengsel for Mehamn-drapet

NTB Innenriks

Statsadvokat Torstein Lindquister avsluttet sin prosedyre for Øst-Finnmark tingrett i Vadsø tirsdag med å legge ned påstand om at islendingen som holdt i hagla da den gikk av, dømmes til 13 års fengsel, ifølge NRK.

Han ba retten avvise tiltaltes påstand om at haglskuddet som traff den eldre halvbroren, Gisli Thor Thorarinsson (40), i lysken, gikk av ved et uhell. Hendelsen fant sted hjemme hos halvbroren 27. april i fjor.

37-åringen nektet straffskyld da rettssaken startet 21. september, med forklaring om at han ikke hadde til hensikt å avfyre hagla.

To måneder i forveien var imidlertid tiltalte blitt etterforsket for trusler mot både ekskona og halvbroren. Da 37-åringen fikk vite at de to hadde inngått et forhold, oppsøkte han ekskona og truet med å drepe halvbroren.

