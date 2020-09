Slottet bekrefter: Kong Harald er utskrevet fra sykehuset

NTB Innenriks

Kongen er sykemeldt ut denne uken, opplyser Slottet i en pressemelding.

Kongen ble innlagt fredag morgen på grunn av tung pust. Senere på dagen opplyste dronning Sonja at det gikk bra med kongen, og at han snart ville være på beina igjen.

Kronprinsen tok over de faste postene etter at kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet. Covid-19 er utelukket.

Kongen skulle etter planen foreta den høytidelige åpningen av det 165. storting fredag 2. oktober. Slottet har opplyst at kronprins Haakon nå vil gjørte dette og at dronning Sonja også vil være til stede.

Til tross for sine 83 år er kongen fremdeles i jobb og på reise i inn- og utland, uten å ha spesielt mange sykmeldinger de senere årene.

Kongen har ikke fastlege, men han har en lege han benytter fast, og vedkommende holder til på Rikshospitalet. Det var også der monarken var innlagt sist han var sykmeldt, i januar i år. Han ble innlagt onsdag 8. januar etter å ha opplevd svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom, men han var sykmeldt i to uker.

I tillegg var kong Harald sykmeldt noen dager like før jul i fjor på grunn av en virusinfeksjon. Da var det to år siden forrige sykmelding for kongen.

