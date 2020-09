Lier kommune drøfter koronatiltak tirsdag morgen

NTB Innenriks

Etter møtet med helseministeren og et tjuetall kommuner som ligger nær Oslo mandag kveld, sier ordføreren til Drammens Tidende at det under møtet ble tatt en runde rundt bordet for å høre hvordan de ulike kommunene ser på saken.

– Vi fortalte at vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, og at vi ser alvorlig på den økte smitten i hovedstaden, nærliggende kommuner og her i Lier, sier hun.

Videre opplyser Ringdal at hun fortalte statsråden at Lier kommune vil ha et møte tirsdag morgen, slik kommunen pleier å ha hver dag.

– Her vil vi blant annet drøfte om vi skal innføre de samme tiltakene her, sier ordføreren.

