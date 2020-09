Johansen forundret over trusler fra helseministeren

NTB Innenriks

Johansen sier på pressekonferansen mandag at Oslo har vært under sterkt press fra helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet gjennom helgen.

Helseministeren har gått til «det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo», dersom Oslo ikke innførte nye tiltak som er anbefalt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), sier Johansen.

– Det forundrer meg, sier han.

Regjeringen har muligheten til å overstyre, men det er ikke ønskelig, sa Høie tidligere mandag. Han sa også at han forventer at Oslo følger råd om strengere tiltak og ber kommunen ta ansvar.

Så langt har byrådsleder Johansen opplevd samarbeidet med nasjonale myndigheter som godt. Han understreket at han håper de fortsetter å ha tiltro til at byrådet kjenner sine innbyggere best.

Men Johansen tar også initiativ til å begrave stridsøksen.

– I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad, sier byrådslederen.

(©NTB)