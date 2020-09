Frp vil ha gratis munnbind til lavinntektsfamilier i Oslo

NTB Innenriks

– Jeg håper at byrådslederen vil bidra til at enda flere har en trygg og god økonomi under epidemien og deler ut munnbind til lavinntektsfamilier, sier Aina Stenersen (Frp), som også er leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, til NTB.

Oslo Frp mener påbudet er fornuftig, men sier det kan være en belastende utgift for folk med dårlig råd.

– I Oslo er det nå tre ganger så høy arbeidsledighet som før epidemien ifølge tall fra kommunen. Mange lever under trange kår i byen vår, og for disse er munnbind en ekstra tøff utgift, som byrådet bør hjelpe til med, sier hun.

Steen ser utfordringen

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har forståelse for at munnbind kan være en tung utgift for mange lavinntektsfamilier.

– Jeg ser helt klart at det kan være en utfordring for en del, sier Steen til NTB.

Barn under 12 år slipper å bruke munnbind, påpeker han. Men dersom man for eksempel har tre barn i tenårene som alle skal bruke et nytt munnbind fram og tilbake fra skolen, kan det fort bli en stor utgift for mange familier.

Peker på Sanner

Steen peker på regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) for å få på plass en ordning med subsidiering av munnbind.

– Vi får alle våre penger fra staten, så hvis det er en del av koronapakke vi kan få fra Jan Tore Sanner, så skal jeg med glede kjøpe inn munnbind. Men det har ikke vært et signal fra regjeringen, snarere tvert imot, sier Steen.

