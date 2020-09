Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad

NTB Innenriks

Det var ved 8.30-tiden søndag morgen at nødetatene rykket ut på en melding om hjertestans på en adresse på Gressvik. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde.

– Dødsårsaken er ukjent. Politiet behandler rutinemessig dette som et mistenkelig dødsfall. Det er ingenting per nå som gjør at vi kan konkludere i den ene eller andre retningen, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen som ble funnet død, er i 20-årene. Hun var alene i leiligheten.

Samuelsen opplyser at den avdøde rutinemessig vil bli obdusert. Det vil videre bli gjort undersøkelser på åstedet og tatt eventuelle vitneforklaringer i saken.

