Guri Melby skal lede Venstre videre: – Rørt over tilliten

NTB Innenriks

Alle ble valgt med akklamasjon, uten motkandidater. Melby fikk stående applaus i salen på konferansehotellet på Gardermoen der landsmøtet blir avholdt.

– Tusen, tusen takk for tilliten, sa en tydelig rørt Melby da hun talte etter valget.

– Jeg er skikkelig lei meg akkurat nå for at jeg ikke får en eneste klem, sa Melby med henvisning til koronarestriksjoner.

Som innstilt

Ledertrioen ble enstemmig innstilt av valgkomiteen 23. august. Melby takket for at nestlederne var de første som gratulerte henne da hun ble innstilt.

– Dette er stort. Men det har vært en rar prosess for alle oss som har vært involvert i den, sa Melby, som har vært medlem i partiet i over 21 år.

Det er ingen hemmelighet at Melby har vært i tvil om hun skulle stille til valg som partileder, og det handler ikke om hennes engasjement for Venstre, sa Melby under talen. Hun har ikke vært sikker på om hun ville bruke så mye tid på jobben når hun har barn hjemme.

– Men det jeg landet på, er at det er nettopp for dem jeg gjør dette, sa Melby til mer applaus fra salen.

Fra kvinne til kvinne

Hun overtar stafettpinnen etter Trine Skei Grande. Venstre er dermed det første partiet i Norge der ledervervet går fra én kvinne til en annen.

– Det er som seg hør og bør i et parti som alltid har kjempet for likestilling, likeverd og kvinners rettigheter, sa Melby da hun sammen med Grande snakket med NTB etter at landsmøtet var over for dagen.

– Vi var første parti med kvinnelig partileder, så da ble vi først ut med det skiftet også da, la Grande til.

Benkeforslag

De øvrige medlemmene som er valgt inn i sentralstyret, er Iselin Nybø fra Rogaland, Petter Toldnæs fra Agder, Gunnhild Berge Stang fra Vestland og Solveig Schytz fra Viken.

Det kom benkeforslag mot Stang, der det ble argumentert med at fire statsråder og én statssekretær ikke representerte bredden i partiet godt nok, men forslaget falt.

Landsmøtet fortsetter søndag. Da skal det blant annet diskuteres og stemmes over standpunkter til prinsipprogrammet angående EU-medlemskap, oljeutvinning og grunnrentebeskatning.

(©NTB)