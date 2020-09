Grande med siste budsjettlekkasje: Over 30 milliarder til tog

NTB Innenriks

Fjorårets forslag til statsbudsjett innebar 26,8 milliarder kroner til jernbane. Nå er dette økt til 32,1 milliarder. Det var VG som omtalte jernbanesatsingen i neste års statsbudsjett først.

– Det er nesten ingen som vet det ennå, men jeg kan nå fortelle dere at i neste års statsbudsjett som regjeringen skal legge fram om noen uker, passerer vi 32 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent fra saldert budsjett for 2020, sa Grande i sin landsmøtetale lørdag ettermiddag.

Hun sa i talen at hun satte pris på at SV og Kristin Halvorsen under den rødgrønne-regjeringen kjempet for jernbanen.

– SV greide å løfte budsjettet for jernbanen de åtte årene de styrte, fra litt under 5 milliarder til over 11 milliarder. Etter valget i 2013 var det vi i Venstre som overtok den stafettpinnen fra SV. Enten vi forhandlet budsjett på Stortinget eller var med å lage det fra bunnen i regjering, har vi brukt en hver anledning til å satse på jernbanen, sa Grande.

Til VG sier hun at det store bildet er at man har gått fra å flikke på jernbanen vår, til å virkelig offensivt bygge den ut.

– Litt av problemet da vi kom til makten for åtte år siden, var at knapt noe jernbaneprosjekt var planlagt. Nå har vi kommet langt i planleggingen og begynner å rulle ut utbyggingen på et helt annet nivå enn før.

