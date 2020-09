Den norske kirke advarer om sprit og ild

NTB Innenriks

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter melder på sine nettsider at en kvinne fikk brannskader under en konfirmasjonssamling tidligere denne måneden, skriver Vårt Land.

Kvinnen hadde fulgt instruksen og spritet hendene før lyset ble tent. Spritflasken var plassert på samme bord som lysene, opplyser kirkevergen, som ønsker å være anonym av hensyn til den aktuelle kvinnen.

– I vår iver etter å påse at alle spriter hendene sine, glemte vi brannfaren. Vi priser oss lykkelige over at det gikk ganske bra. Hånden ble forbrent, men heldigvis tok ikke noe annet fyr, sier kirkevergen.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved Oslo Brann- og redningsetat påpeker at brannfarlig håndsprit og levende lys er noe som ikke hører sammen.

– Kirken bør gjøre risikovurderinger som er tilpasset at det nå brukes brannfarlig væske i kirkerommene, sier Dalen, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

