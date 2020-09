Luftfartstilsynet konkluderer snart – flyselskapene kan bli bøtelagt

NTB Innenriks

Luftfartstilsynet signaliserer ifølge NRK at de nærmer seg en konklusjon på om ett eller flere flyselskaper skal få en straffereaksjon for å være for sene med å betale folk tilbake penger for innstilte flyreiser.

Flyselskapene hadde frist til 10. september med å komme med svar på når folk skal få igjen pengene sine og tilsynet ser alvorlig på at tilbakebetalingen tar så lang tid.

– Luftfartstilsynet har mottatt flere redegjørelser, og det gjenstår noe møtevirksomhet med flyselskapene, før vi er klare for å konkludere, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim til NRK.

Han sier at når møtene er gjennomført, vil de se på dokumentasjonen som er samlet. Deretter vil de beslutte hvordan hvert enkelt selskap skal følges opp.

Brev fra flyselskapene til Luftfartstilsynet, som NRK har fått innsyn i, viser at Widerøe vil være i mål med tilbakebetaling i midten av september og Norwegian i løpet av oktober. SAS skisserer at de først kan være i mål 31. desember. Fristen for tilbakebetaling er egentlig sju dager.

