Lederen i Oslo Arbeiderparti bekrefter at han vil på Stortinget

NTB Innenriks

– Jeg vil lage politikk, og jeg vil gjøre en jobb for oslofolk og for Oslo Arbeiderparti, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen til Dagsavisen torsdag.

Jacobsen har vært fylkesleder i Oslo Ap siden 2016, men oppslutningen om Arbeiderpartiet i hovedstaden har dalt jevnt og trutt under hans ledelse.

Ved kommunevalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet 32 prosents oppslutning i hovedstaden. Ved stortingsvalget i 2017 ble resultatet i Oslo 28,4 prosent. To år senere, ved kommunevalget i 2019, fikk Ap bare 20 prosent.

Fem plasser på Oslo-listen er ansett som sikre. I alle fall om partiet får samme oppslutning som i 2017. Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide bekreftet for snart to uker siden at han ønsker gjenvalg til Stortinget. Han sto på femteplass på Oslo Aps liste i 2017.

I 2017 hadde Marianne Marthinsen og Jan Bøhler annen- og tredjeplassen, men begge har varslet at de ikke ønsker gjenvalg.

I henhold til Aps regler må listen ha lik kjønnsfordeling. Førsteplassen er satt av til partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Samtidig har Kamzy Gunaratnam, Siri Gåsemyr Staalesen og Zaineb Al-Samarai alle varslet at de ønsker å stille på kvinnesiden.

Dagbladet skrev 11. september at det kan bli kamp om tredjeplassen mellom Espen Barth Eide og Frode Jacobsen.

Nominasjonsmøtet i Oslo Ap holdes 1. desember, og nominasjonskomiteen må være klar med sin innstilling senest 24. november.

(©NTB)