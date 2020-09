Ingen økning i psykiske plager blant unge

NTB Innenriks

Etter en lengre periode hvor stadig flere ungdommer har rapportert om psykiske helseutfordringer, ser det ut til at utviklingen nå flater ut.

Flertallet av ungdommer i undersøkelsen til Oslo Met rapporterer om god fysisk og psykisk helse. 85 prosent er tilfreds med livet sitt og 80 prosent mener at de har alt de ønsker seg.

– Selv om tallene fortsatt er for høye, er det positivt at norsk ungdom ikke nok en gang rapporterer om ytterligere økning i psykiske helseplager, sier Anders Bakken, som er leder av Ungdatasenteret ved NOVA på Oslo Met.

Ifølge NOVA viser forskningen at pandemien har påvirket mange ungdommer. Alle målingene i årets rapport er gjort før pandemien slo til med full kraft.

Rapporten finner for øvrig at det fortsatt er stabile mobbetall, at ungdomskriminaliteten flater ut, samt at færre trives på skolen. Samtidig ser forskerne med bekymring på særlig én trend:

– For mange ungdommer opplever seksuell trakassering, sier Bakke, som også opplyser om at dette er en utvikling forskerne ønsker å følge nærmere de neste årene.

(©NTB)