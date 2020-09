Fortsatt ingen pågripelse i overgrepssak i Time

NTB Innenriks

Politiet gjennomførte et tilrettelagt avhør av den unge jenta tirsdag kveld og har torsdag gjennomført et oppfølgingsavhør.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene i dette avhøret. Vi vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvilke ytterligere beskrivelse som er gitt av potensiell gjerningsperson. Årsaken til dette er at vi ønsker mest mulig upåvirkede forklaringer fra vitner, sier Bjørn Kåre Dahl, leder for personseksjonen i Sørvest politidistrikt, i en pressemelding.

Politiet ba onsdag om tips om en ung mann i 15-20-årsalderen etter at jenta var blitt utsatt for et overgrep i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskole en gang mellom klokken 13 og 13.30 tirsdag.

– Vi er fremdeles svært interessert i tips hvis folk sitter på opplysninger som kan være interessante for politiet, sier Dahl.

Både Lye skole og Lye ungdomsskole avsluttet undervisningen klokken 13 tirsdag. Det betyr at mange barn og ungdommer kan ha gått i det aktuelle området i tidsrommet overgrepet skjedde.

– Disse personene ønsker vi å få kartlagt for å danne oss et bedre bilde av bevegelser i området. Vi ber om at foreldre bistår med dette og tar kontakt med politiet, sier Dahl.

Politiet har så langt mottatt rundt 60 tips i saken og jobber med å følge opp tipsene.

