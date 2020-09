Ytterligere 55 bekreftet smittet av korona i Oslo

NTB Innenriks

Økningen i smittetall er det nest høyeste Oslo har registrert på en enkelt dag i løpet av de siste to ukene.

Bydel Vestre Aker er eneste bydel hvor smitten ligger under 20 per 100.000 personer. I store deler av hovedstaden er smitten nå betydelig høyere. St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner har alle over 100 smittede per 100.000.

Fortsatt er det flest smittetilfeller i aldersgruppen 20–29 år.

Oslo kommune innførte mandag strengere smitteverntiltak i et forsøk på å demme opp for den økte spredningen i byen.