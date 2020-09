Nyheter på mobil mer populære under koronapandemien

NTB Innenriks

Det viser ferske tall Kantar har samlet inn for Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

De viser at mens papiravisenes dekning sank fra 38 til 31 prosent, opplevde digitale medier et oppsving i dekningen fra 66 til 71 prosent. Dekningen for nyheter på mobil økte fra 57 til 62 prosent.

Likevel holder dekningen for avisene seg relativt stabil på rundt 80 prosent.

Færre papir-lesere

Nedgangen i lesertallene for papiraviser har vært særlig stor for de største mediene. Det siste året har Aftenposten på papir mistet nesten 50.000 lesere. Papiravisene til Dagens Næringsliv, VG, Bergens Tidende og Dagbladet mistet henholdsvis 43.000, 40.000, 19.000 og 15.000 lesere.

Av de store avisene var det kun Klassekampen som meldte om et tilnærmet likt lesertall for papiravis det siste året.

Digital opplagsvekst

Dekningstallene er reflektert i opplagstallene samlet inn av MBL og Landslaget for lokalaviser (LLA), som viser at det fra 2019 til 2020 har vært en 6 prosent økning i rene digitalopplag, til drøye en million. Samtidig har det vært et fall på 14 prosent i rene papiropplag, til 172.904.

Totalopplaget for norske aviser, der 48 prosent består av komplettabonnement, er nå på 2,36 millioner.

Men mens de største avisene har hatt et relativt stabilt opplagstall det siste året, er situasjonen vanskeligere for mindre aviser.

For de 135 lokale og regionale avisene med under 50.000 lesere, er det registrert en tilbakegang på 9,6 prosent.

For nisjeaviser er tilbakegangen 11,6 prosent.

