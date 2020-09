Hurtigruten kutter ruter – kystkommune frykter for medisintilførselen

NTB Innenriks

Hurtigruten seiler nå kun to av sine skip langs kysten på grunn av reiserestriksjoner og mangel på passasjerer.

34 havner mellom Bergen og Kirkenes vil kun få anløp hver femte og sjette dag, skriver NRK. Mange kommuner mister dermed sin viktigste transportmulighet. I Berlevåg vil de kun få medisintilførsel hver femte eller sjette dag.

– Det sier seg selv at dette betyr en økt risiko for dem som bruker medisiner hos oss. Også næringslivet blir rammet. Det fraktes fisk fra fiskemottakene her med Hurtigruten, så dette er uheldig, sier ordfører Rolf Laupstad (Ap) i Berlevåg.

– Dette er en katastrofe for kysten. Samferdselsdepartementet må sette seg inn i konsekvensene av denne avtalen, sier Bergevågs havnesjef Bjørn Tore Sjåstad.

Samferdsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han forstår at endringene i driften medfører konsekvenser for lokalsamfunnene langs kysten, og han sier at han lover å følge situasjonen tett.

– Samtidig er det slik at det ikke er marked for full drift, og da måtte vi ta et vanskelig valg. Vi har blant annet hatt dialog med NHO Transport og logistikk som mente at denne ruten var foretrukket av hensyn til godstransporten, sier han i en epost til NRK.

