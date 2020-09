Uværet herjer i Nordland – politiet vurderer evakuering i noen områder

NTB Innenriks

Det opplyser politiet i Nordland i en pressemelding mandag kveld.

Politiet opplyser at det er høy vannstand i Ranaelva og at elva stiger ennå.

– Brannvesenet har evakuert noen boliger, og politiet er nå på stedet for å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering, sier stabssjef Bent Are Eilertsen.

Også ved Skonsenghavn i kommunen vurderer politiet evakuering, og ved Saga i Mo i Rana sentrum har et ras tatt med seg jordmasser over veien. Det er hus i området, men beboerne her har evakuert seg selv.

Også ved Nervollen i Vefsn kommune er det stengte veier og evakuering blir vurdert.

Fra Storfoshei og nordover er tre basestasjoner ute av drift og drives nå ved aggregat. Dette vil etter hvert føre til at strøm og mobilnett faller fra, opplyser politiet, som ber folk ta forholdsregler.

Rana kommune opplyste tidligere mandag at 1.200 personer i kommunen er isolert som følge av uværet.

