Prislappen på koronatiltakene så langt: 125 milliarder kroner

NTB Innenriks

– Mange næringer og sektorer er fortsatt hardt rammet. De nye tiltakene skal bidra til at vi har et livskraftig og variert næringsliv, kulturliv og transporttilbud også etter korona, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

De nye tiltakene er beregnet å koste 6,1 milliarder kroner i 2020.

De siste beregningene for hvor mye koronatiltakene har kostet så langt er nedjustert både når det gjelder utbetalinger via folketrygden og for enkelte av ordningene som er innført tidligere i år.

Den totale prislappen, inkludert de nye seks milliardene, er beregnet til 125 milliarder kroner.

– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).