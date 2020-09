Oslo kommune sendte SMS med smittevernråd

NTB Innenriks

Oslo er blitt markert som rød på grunn av oppsvinget i antall smittetilfeller de siste dagene. Samtlige bydeler har nå påvist over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggerede de siste to ukene.

Mandag formiddag sendte kommunen ut en SMS til alle innbyggere.

– Oslo trenger din hjelp. Hold 1 meter avstand. Bruk munnbind ved trengsel. Syk? Bli hjemme. Unngå buss, trikk og bane hvis mulig. Gjør det for Oslo, gjengir kanalen.

Bydel Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene er hardest rammet med over 100 smittede per 100.000 innbyggere, men både Stovner, Frogner og Alna ligger like under denne grensen, viser kommunens eget overvåkingsverktøy for smitte.

