Nybø varsler kraftig innstramming i ny reiselivspakke

NTB Innenriks

– Den blir spisset inn. Den gamle ordningen gjelder for næringslivet generelt. Den nye vil gjelde reiselivet og bransjer knyttet til det, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Tirsdag setter regjeringen seg ned med partene for å diskutere «grensene og avgrensningene» i ordningen, legger hun til.

Nybø la mandag fram en ny kompensasjonsordning på inntil én milliard kroner for reiselivsbedrifter sammen med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ordningen vil bygge på regelverket for den generelle støtteordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september. Den gamle ordningen hadde opprinnelig en ramme på 50 milliarder kroner, og hittil er 6 milliarder utbetalt.

Penger over nyttår

Den nye ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av faste, uunngåelige utgifter i reiselivsbedrifter som har stort omsettingsfall.

Hotell og overnatting, servering, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser er bransjer som pakken er innrettet mot.

Nybø regner med at ordningen er på plass i løpet av oktober.

– Når vi går fra en ordning administrert av Skatteetaten som har vært automatisert, til en mer spisset ordning, må det være manuell behandling. Utbetalingene vil ikke skje før i starten av 2021, sier Nybø.

– Mange går nå en svært usikker høst og vinter i møte. Det er lenge til neste sommerferie, næringslivet har utsatt mange seminarer og kickoff, og julebordsesongen er usikker, sier statsråden.

Ulønnsomme bedrifter

Kritikere frykter at regjeringen med slike ordninger skal bidra til å holde liv i bedrifter som i en normalsituasjon ville gått konkurs.

– Det er en bekymring at man holder liv i bedrifter man ikke skulle holdt liv i, men også at man låser inne arbeidskraft som skulle vært omstilt, sier Nybø.

Hun varslet tidligere i høst at krisen i reiselivet «er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den».

– Lyttet til reiselivet

Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv fremholder at næringen må ha hjelp til å overleve, så lenge pandemien varer og myndighetene har stengt deler av samfunnet.

– Heldigvis har regjeringen lyttet til reiselivet i at det viktigste nå er få dekket faste kostnader, for å holde bedriftene og arbeidsplassene i live fram mot neste sommer, sier hun.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristiansen frykter pakken ikke er stor nok.

– Ifølge våre analyser vil reiselivet alene ha et omsetningsfall for hele året 2020 tilsvarende 80–90 milliarder kroner. Derfor vil ikke én milliard ta oss i mål, sier han.

Ny omstillingspakke

Regjeringen foreslår også å gi ytterligere 250 millioner kroner til omstilling, som fordeles via Innovasjon Norge. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til mer enn 30 prosent omsetningsfall de to siste månedene sammenlignet med året før.

De vil også ha en egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommunene som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet.

– Når vaksinene er på plass og grensene åpner, skal Norge vær land nummer én for utenlandske turister fordi vi har klart å bruke krisen til å bygge opp et mer slagkraftig reiseliv, sier Helleland.