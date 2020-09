Flertall i Rødt sier nei til sluttdato for oljeindustrien

NTB Innenriks

I Rødts stortingsprogram for inneværende periode står det at minst 90 prosent av utvinningen av norsk olje og gass skal stanses innen 2030.

I det nye programutkastet går et stort flertall inn for å stryke formuleringen om en sluttdato. Ni av elleve av komiteens medlemmer vil heller slå fast at «Nedtrapping av olje- og gassnæringen skal skje planmessig og demokratisk styrt for å hindre tap av arbeidsplasser», skriver Klassekampen.

– Å programfeste en sluttdato er ikke nødvendigvis den riktige strategien for å få med seg industriarbeidere og det store flertallet. Jeg har opplevd flere ganger i diskusjoner med oljearbeidere at vi ikke kommer lenger enn til sluttdato. Det er synd for miljøkampen, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen, som har ledet arbeidet i programkomiteen.

Mindretallet i programkomiteen, som vil beholde sluttdatoen, varsler kampvotering på landsmøtet om saken.

– På landsmøtet i fjor vedtok vi inn i strategien at Rødt skal være det tydeligste miljøpartiet på venstresiden. Jeg mener at vi ikke klarer det om vi ikke setter et måltall for når vi skal nå klimamålene våre, sier Mailiss Solheim, leder av Rødt Bergen.

(©NTB)