Børsen åpner rett ned – falt 2 prosent på en halvtime

NTB Innenriks

Nesten alle selskapene på hovedindeksen måtte tåle røde tall da handelsuka startet mandag. Bare MPC Conatiner Ships (+5 prosent), Gaming Innovation group (+3,3), XXL (+1,3) og flyselskapet Norwegian (+1,2) hadde en positiiv utvikling den første halvtimen.

Aller verst gikk det ut over Nel-aksjen, som i forrige var blant de aller mest omsatte. Etter en halvtime hadde verdien til hydrogenselskapet falt hele 11,6 prosent. Nel-aksjen var også mandag den mest omsatte av aksjene på hovedindeksen.

Fallet kommer etter at det før åpning på børsen ble klart at Nikola-grunnlegger og nå tidligere styreleder Trevor Milton er ferdig i selskapet, melder Dagens Næringsliv. Nikola, som lager elektriske kjøretøy for transportbransjen, har blant annet blitt anklaget for bedrageri. Selskapet har avfeid ryktene som upresise og usanne, ifølge avisen. Nel har en partnerskapsavtale med Nikola og eier 1,1 millioner aksjer i selskapet.

Av tungvekterne gikk det verst utover Equinor (-2), DNB (-2,9) og Gjensidige (-2,2).

Nordsjøoljen gikk for drøyt 42 dollar fatet på spotmarkedet mandag ettermiddag. Det er rundt 1,6 prosent under siste sluttnotering.

(©NTB)