Streik fører til full stans i busstrafikken i Oslo og Viken

Samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik. Kollektivselskapet Ruter kjører ingen busser i Oslo og Akershus, og det er også stans i busstrafikken hos kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk i Buskerud og Østfold.

Det vil ikke bli satt inn ekstra kapasitet, noe som er i tråd med reglene for en lovlig arbeidskonflikt.

Kollektivselskapet Ruter oppfordrer sine passasjerer til å velge alternative transportmåter, eller til å la være å reise. Selskapet gjør oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at det ikke kan tilrettelegges for at passasjerer kan holde anbefalt avstand.

Ruter: Ikke reis med mindre du må

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver Ruter i en pressemelding.

Alle de tre kollektivselskapene advarer om at reiseplanlegger-apper ikke er oppdatert, og at reisegarantien ikke gjelder ved streik.

Vy opplyser også at deler av den planlagte busstransporten til Vy tog på Østfoldbanen, hvor det fram til klokka 13.20 søndag er arbeider, er berørt av streiken blant bussjåførene.

– Blant annet stanser busspendelen mellom Ski og Brynseng, samt Ruters tilbud som vi henviser våre togkunder til på strekningen Ski – Stabekk. Det kan også bli færre busser på enkelte avganger for L21 på Østfoldbanen, skriver Vy på sine nettsider.

Spesialskyss berørt i noen grad

Også på Hovedbanen og Drammenbanen er det søndag formiddag planlagte arbeider hvor det henvises til Ruters busser, men også disse bussene er innstilt.

Skoleskyss og spesialskyss med minibuss og taxi blir også i noen grad berørt av streiken.

Men enkelte Brakar-avganger, som skoleskyss i Hemsedal, samt noen ruter med skoleskyss i Flesberg og Nore og Uvdal, går som normalt, opplyser Brakar.

