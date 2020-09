Mekling førte ikke fram – 3.800 bussjåfører i streik

NTB Innenriks

De 3.800 sjåførene går ut i streik fra klokken seks søndag morgen.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet mener at arbeidsgiverne har vist manglende vilje til å komme dem i møte.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke forstår at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så får vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sier forbundssekretær Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet etter at bruddet er et faktum.

Arbeidstakerorganisasjonene mener at avstanden til industriarbeiderlønnen de siste årene er blitt stadig større.

I det første streikeuttaket er det tatt ut 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken, hvorav rundt halvparten er organisert i Yrkestrafikkforbundet.

Dersom konflikten fortsetter kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik over hele landet.

