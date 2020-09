LO-lederen mener bussjåførstreiken er rettferdig

NTB Innenriks

– Dette er en rettferdig streik for å rette opp i økonomiske skjevheter og grunnleggende krav til trygghet i arbeidshverdagen. Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe som binder sammen landet. De har over år blitt hengende etter lønnsmessig og har fått en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag, sier han.

Gabrielsen peker på at bussjåførene har stått i frontlinjen under koronaperioden, og at jobben de har gjort er viktig.

– Med risiko for egen helse har de stått på og kjørt våre barn til skolen og deg og meg til jobb. Det er ikke dugnad å gå ned i lønn, sier han.

