Liten smitteøkning i Bergen – 29 nye tilfeller

NTB Innenriks

– Dagens tall på nysmitte er høyt, men det er del av de forventede svingningene. Høye tall på enkeltdager kan likevel bety at trenden kan gå i riktig retning. Ser vi på gjennomsnittet for de sju siste dagene, synker gjennomsnittet for tredje dag på rad, sier byrådsleder Roger Valhammer i en pressemelding.

Det er en jevn spredning i alder på de nye smittede, fra 16 til 88 år. Blant de nye smittede er fire elever ved Åsane videregående skole.

– Vi har registrert fire nysmittede ved Åsane videregående skole, altså et lokalt lite utbrudd. Her kan vi i dagene fremover forvente å få inn flere med smitte, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen kommune.

Det er også registrert en smittet beboer ved Gartnermarken Omsorg pluss boliger. Også en ansatt ved et annet sykehjem er blitt smittet.

Kommunen jobber nå for fullt med smitteoppsporing og vil forsøke å oppnå kontakt med nærkontaktene i løpet av helgen.

(©NTB)