Politiet slipper straff etter at skudd traff bakeri under ambulansekapring i Oslo

NTB Innenriks

– Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at noen av tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart, skriver Spesialenheten på sine egne nettsider.

Det var 22. oktober i fjor at en mann kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og kjørte mot Torshov. Under jakten på mannen avfyrte politiet minst 19 skudd mot ambulansen, men ingen ble truffet av skuddene.

Ett av skuddene traff et vindu på bakeriet Backstube på Torshov, men gikk ikke gjennom. Inne i bakeriet var det flere kunder da skuddet traff.

Ble truffet av rikosjett

Spesialenheten skriver at det under jakten var gitt ordre om bevæpning med skytevåpen og bilforfølgelse, og at det noe senere også ble gitt ordre om å stoppe ambulansen med tvang.

Politiet løsnet skudd mot ambulansen flere ganger under jakten.

Ved tilfellet der bakeriet ble truffet, skriver Spesialenheten at en av polititjenestepersonene skjøt to ganger mot ambulansens fordekk, og at ett av skuddene rikosjetterte og traff vinduet på bakeriet.

Senere i jakten traff politiet ambulansen med flere skudd, før ferden endte da ambulansen kjørte inn i et portrom.

– Tjenestepersonen ankom og skjøt med tjenestepistolen til sammen ti skudd mot førersiden på ambulansen for å treffe beina til gjerningsmannen som fortsatt ikke overga seg. Deretter ble gjerningspersonen sprayet med pepperspray, og noe senere rakte han hendene i været og ble pågrepet, skriver Spesialenheten.

Siktet for drapsforsøk

Mannen som kapret ambulansen, sitter fremdeles varetektsfengslet. Han er siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn.

Barnevogna ble påkjørt da han kjørte opp på fortauet med ambulansen for å forsøke å komme unna politiet.

I tillegg er han siktet for befatning med våpen og oppbevaring av en betydelig mengde narkotika.

Fengslingen ble sist forlenget 9. september. Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot mannen.