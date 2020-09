Koronasmitte ved 20 skoler i Oslo

NTB Innenriks

Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Sju av skolene er videregående skoler eller voksenopplæring, mens de øvrige 13 er grunnskoler. Ingen skoler eller barnehager har vært helt stengt i flere dager. De berørte skolene holder hjemmeundervisning for klassene som må i karantene.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) anmoder osloborgere om å ta mer ansvar. Han minner om at smitte kan få konsekvenser for de kommunale tjenestene.

– Det er også slik at personer som arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester eller i barnehagene, kan smittes og bidra til økt behov for karantene og reduserte tjenester til innbyggerne. Vi nå helt avhengig av at hver og en tar ansvar. Hvis du har symptomer, selv om de er lette: Test deg og hold deg hjemme til du er frisk, oppfordrer han.

