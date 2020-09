Politiavhør etter smitteutbrudd i Sarpsborg satt på vent

NTB Innenriks

– Vi håper vi får avhørt personer i neste uke, det er blitt satt på vent på grunn av karantenebestemmelsene, sier seksjonsleder for etterforskning i Sarpsborg, Kai Andersen, til VG.

Han sier at politiet er godt i gang med etterforskningen, hvor de både undersøker om covid-19-forskriften er brutt og om det har vært brudd på bygningsbestemmelsene.

Sarpsborg kommune besluttet 7. september å anmelde arrangørene av et muslimsk arrangement i Skjeberg for brudd på smittevernreglene. Kommunen mistenker at det var brudd på smittevernreglene på arrangementet, og at det lokale smitteutbruddet i Sarpsborg oppsto i den forbindelse.

