Norsk Sjøoffisersforbund stiller spørsmål ved uavhengigheten til Hurtigrute-granskning

I et brev til konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten 12. august peker forbundet på bindinger mellom advokatfirmaet Wiersholm og selskapet, og de stiller spørsmål ved om granskningen er uavhengig, melder Dagens Næringsliv.

Granskningsarbeidet etter smitteutbruddet på Roald Amundsen er ledet av advokatfirmaet og DNV GL.

I brevet skriver viseadministrerende direktør Hilde Flåten i NSOF blant annet at medlemmene frykter at manglende uavhengighet i granskningen kan ha negative virkninger for de ansatte ved at ansvaret plasseres feil sted eller at kritikkverdige forhold underkommuniseres for å beskytte arbeidsgiver.

Wiersholm har hatt en rekke oppdrag for Hurtigruten gjennom flere år, og advokatfirmaet oppgir selskapet som en «nøkkelklient», ifølge DN.

Wiersholm-partner Jan Fougner skriver en epost til avisa at spørsmål knyttet til arbeidet med granskningsrapporten vil bli besvart på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Hurtigruten har ikke besvart avisas henvendelser.

